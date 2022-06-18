غيرتقليدي و لذيذ ... طريقة عمل كوكيز مالح

كوكيز مالح من المعجنات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق غير تقليدي عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كوكيز مالح في البيت بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير كوكيز مالح

200جرام زبده

كوب ونص دقيق

ربع كوب نشا

ملعقه صغيره ممسوحه ملح

ملعقه كبيره زعتر

ملعقه صغيره اعشاب ايطاليه

نص كوب جبنه برميجان أو رومي

ربع كوب ماء



طريقة تحضير كوكيز مالح



- نضع كل المكونات في العجان ماعدا الجبن والماء ونخلطهم جيدا

- نضيف الجبن والماء ونكمل عجن اول ماتتجمع العجينه نوقف عجن

- نفرد العجينه بين ورقتين زبده حتى نحصل على سمك مناسب

- نقطعها على شكل دوائر أو حسب الرغبه

- توضع في صينيه بها ورق زبده

- تدخل فرن على درجة حراره 180 من 10ل 12دقيقه وتقدم بالهنا