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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غيرتقليدي و لذيذ ... طريقة عمل كوكيز مالح

طريقة عمل كوكيز مالح
طريقة عمل كوكيز مالح

كوكيز مالح من المعجنات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق غير تقليدي عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كوكيز مالح في البيت بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

 

مقادير كوكيز مالح 

200جرام زبده 

 كوب ونص دقيق 

 ربع كوب نشا 

 ملعقه صغيره ممسوحه ملح 

 ملعقه كبيره زعتر 

 ملعقه صغيره اعشاب ايطاليه 

 نص كوب جبنه برميجان أو رومي 

 ربع كوب ماء 


طريقة تحضير كوكيز مالح 


- نضع كل المكونات في العجان ماعدا الجبن والماء ونخلطهم جيدا
- نضيف الجبن والماء ونكمل عجن اول ماتتجمع العجينه نوقف عجن
- نفرد العجينه بين ورقتين زبده حتى نحصل على سمك مناسب
- نقطعها على شكل دوائر أو حسب الرغبه

- توضع في صينيه بها ورق زبده
- تدخل فرن على درجة حراره 180 من 10ل 12دقيقه وتقدم بالهنا

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