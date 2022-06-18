ميليشيا الحوثي تعترف بتجنيد الأطفال للقتال في الصفوف الامامية باليمن

اعترف مسؤولان بمليشيا الحوثي الإرهابية، بتجنيد جماعتهما لمئات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات خلال الشهرين الماضيين، من أجل إجبارهم على المشاركة معها بالقتال.

وكشف أحد المسؤولين الحوثيين، عن نشر المليشيات الحوثية الإرهابية، الأطفال في الخطوط الأمامية كجزءٍ من تعزيز القوات خلال الهدنة المبرمة أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وقال المسؤولان داخل حركة الحوثي وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، إنهم لا يرون أي خطأ في هذه الممارسة، مشيرين إلى أن الفتيان من سن 10 إلى 12 عامًا يُعتبرون رجالاً.

بدورهم أشار أربعة من العاملين في مجال الإغاثة، إلى أنهم لاحظوا تكثيف جهود الحوثيين لتجنيد الأطفال في الأسابيع الأخيرة، موضحين أن أحد العاملين شاهد أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات يعملون في نقاط تفتيش على طول الطريق، ويحملون بنادق AK-47 على أكتافهم.