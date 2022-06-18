يحسن كهرباء القلب.. جمال شعبان يكشف فوائد تناول الخوخ وكيفية تناول الفاكهة بأمان

الخوخ من الفاكهة الصيفية التي حرص الكثير من الأشخاص على شرائها و تناولها نظرا لمذاقها الشهي و إحتواء الخوخ أيضا على مجموعة من العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية لجسم الأنسان.

كشف الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز الفوائد الصحية التي تجعلك تحرص على تناول الخوخ وكان أبرزها:

مهم لصحة القلب والشرايين

يظبط ضغط الدم المرتفع

يحسن كهرباء القلب

مهم لصحة العين وقوة الإبصار

مضاد للالتهاب ومهم لصحة الجهاز الهضمي

وقاية من الالزهايمر وفقدان الذاكرة

يرفع المناعة

مهم لنضارة الجلد

نصائح لتنظيف الفاكهة والخضروات



من جانب أخر نصح جمال شعبان في منشور أخر على الفيسبوك بضرورة تنظيف الخضروات و الفاكهة بطريقة جيدة حتي تحمي نفسك و عائلتك من الإصابة بأي عدوي.

كتب شعبان:"التطهير بنقعها في الخل والغسيل الجيد للفاكهة والخضروات بالماء الجاري قبل تناولها...ممكن يبقي ضمانة الوقاية من العدوي...ثم تقول بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم."

