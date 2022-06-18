برفقة ظافر العابدين.. شاهد أحدث ظهور لكريم قاسم

نشر الفنان كريم قاسم صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر كريم قاسم في الصورة برفقة الفنان ظافر العابدين ، مما نال اعجاب متابعيه.

ويشارك الفنان كريم قاسم في مهرجان روتردام للفيلم العربي من خلال فيلم خط في دائرة للمخرج محسن عبد الغني، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان والمقرر إقامته في الفترة ما بين 15 وحتى 19 يونيو المقبل.

كان فيلم خط في دائرة قد حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير من المهرجان القومي للسينما المصرية، ويجانب كريم قاسم يشارك في بطولة الفيلم منى هلا، مسعد سالم، أحمد مصطفى، وهو من تأليف وإخراج محسن عبد الغني.