تداول 9054 طن بضائع عامة ومتنوعة و545 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال تداول 9054 طن بضائع عامة متنوعة و 545 شاحنة و 88 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.



وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 6549 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 263 شاحنة ، 25 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2505 طن بضائع عامة ومتنوعة، 282 شاحنة ، 63 ملاكي.



واستقبل ميناء سفاجا السفينة عمان باجمالي 24 شاحنة بحمولة 312 طن بضائع عامة ومتنوعة 57 ملاكي و 8 شاحنة فارغة و السفينة الحرية باجمالي 74 شاحنة بحمولة 1706 طن بضائع عامة ومتنوعة و 9 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة عمان باجمالي 27 شاحنة بحمولة 490 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكي و4 شاحنة فارغة و السفينة الحرية باجمالي 74 شاحنة بحمولة 2116 طن بضائع عامة ومتنوعة و 8 ملاكي والسفينة امل باجمالي 101 شاحنة بحمولة 2593 طن بضائع عامة ومتنوعة و 8 ملاكي و 2 شاحنة فارغة.



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 24 شاحنة بحمولة 390 طن بضائع عامة و 97 طن ترانزيت الي ليبيا و 6 ملاكي و 68 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 55 شاحنة بحمولة 1350 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .



وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 869 راكب بموانيها.