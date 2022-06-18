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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 9054 طن بضائع عامة ومتنوعة و545 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأفواج السياحية
الأفواج السياحية

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال  تداول 9054 طن بضائع عامة متنوعة و 545 شاحنة و 88 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

 

  
وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 6549 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 263 شاحنة ، 25 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2505 طن بضائع عامة ومتنوعة، 282 شاحنة ، 63 ملاكي.


واستقبل ميناء سفاجا السفينة عمان باجمالي  24 شاحنة بحمولة 312 طن بضائع عامة ومتنوعة 57 ملاكي و 8 شاحنة فارغة و  السفينة الحرية باجمالي  74 شاحنة بحمولة 1706 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 9 شاحنة فارغة كما تم مغادرة     السفينة عمان باجمالي 27 شاحنة بحمولة 490 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكي  و4 شاحنة فارغة  و السفينة الحرية باجمالي 74 شاحنة بحمولة 2116 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 8 ملاكي والسفينة امل باجمالي 101 شاحنة بحمولة 2593 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 8 ملاكي  و 2 شاحنة فارغة.


واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء  والعبارة بريدج باجمالي 24 شاحنة بحمولة 390 طن بضائع عامة و  97 طن ترانزيت الي ليبيا  و 6 ملاكي و 68 شاحنة فارغة  وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج  باجمالي 55 شاحنة بحمولة 1350 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .


وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 869 راكب بموانيها.

الملا الصادرات بضائع عامة سيارة إني اجا مالي سفينة نويبع جمال الحرية

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