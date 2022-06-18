أخبار التكنولوجيا|ميتا تطلق متجرا رقميا لشراء الملابس للصور الرمزية.. تسريب 24 مليار اسم وكلمة مرور على الدارك ويب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت أحدث التسريبات عن هاتف مميز تعتزم شركة سامسونج Samsung، إطلاقه قريبا تحت اسم Galaxy S23 Ultra، والذي سيأتي في صدارة سلسلة الشركة القادمة كهاتف مزود بقلم رقمي يقدم تجربة تدوين الملاحظات بعد إلغاء خط إنتاج Galaxy Note.

قام مهندس برمجيات من كوريا الجنوبية، ببناء شاهد قبر تكريما لذكرى متصفح إنترنت إكسبلورر، الذي أنهت شركة مايكروسوفت العمل به اعتبارا من 15 من يونيو 2022، بعد 27 عاما على إطلاقه.

تسريب 24 مليار اسم وكلمة مرور إلى الدارك ويب..نصائح مهمة لحماية حسابك



كشفت دراسة جديدة عن تسريب أكثر من 24 مليار اسم مستخدم ومجموعات كلمات مرور مخترقة ومتداولة في أسواق المجرمين الإلكترونيين على شبكة الويب المظلمة.

سعر ومواصفات Oppo A57.. هاتف جديد من أوبو زهيد الثمن



كشفت شركة أوبو Oppo، عن مواصفات هاتفها الجديد منخفض التكلفة Oppo A57، والذي من المقرر أن يظهر في الأسواق الهندية لأول مرة في 21 يونيو، وسيأتي مزود بتقنيات مميزة صممته لينافس هواتف سامسونج من نفس الفئة من حيث الأسعار والمواصفات.

يعد واتساب WhatsApp، هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، وعلى الرغم من شعبيته الكبيرة لكنه صارم للغاية بشأن السماح لك فقط باستخدام حسابك على هاتف واحد في كل مرة ترغب فيها باستخدام منصة المراسلة الفورية، وإذا قمت بتبديل هاتفك إلى آخر جديد في أي وقت، فقد تواجه خطر فقدان جميع رسائلك.

أرخصهم بـ2700 جنيه.. تسريب أسعار 4 هواتف جديدة من إصدارات موتورولا



كشفت تسريبات عن السعر المتوقع لهاتف موتورولا الجديد القابل للطي Motorola Razr 3، والذى سينطلق بسعر أرخص من سابقه ولكنه يظل إصدارا باهظ الثمن، حيث ستبلغ تكلفته في الأسواق الأوروبية حوالي 1150 يورو (أى ما يعادل حوالي 22 ألف و 550 جنيه مصري).

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق متجرا لبيع الملابس الرقمية عبر الإنترنت، حيث يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام وماسنجر شراء ملابس رقمية لشخصيات الأفاتار الخاصة بهم.

إذا كنت تبحث عن طريقة لـ استعادة الملفات المحذوفة من الهارد بعد الفورمات، بعد أن قمت بإعادة تهيئة القرص الصلب الخاص بجهازك فربما تم تنسيق محرك الأقراص عن غير قصد مما تسبب بفقدان بعض الملفات المهمة أثناء عملية الفرمته وترغب في استرجاعها، فأنت بحاجة لإتباع بعض الخطوات لـ استعادة الملفات المحذوفة من الهارد بعد الفورمات سنوضحها إليك خلال السطور التالية.