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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجذب السياح| شاهد .. زوار حديقة في رومانيا يتجولون عبر منزل مقلوب

زوار حديقة في رومانيا
زوار حديقة في رومانيا يتجولون عبر منزل مقلوب

عرضت فضائية “يورونيوز”٫ فيديو يرصد  زوار حديقة في رومانيا يتجولون ..عبر منزل مقلوب..

وأوضحت أنه عند سفح جبل "فاغاراس" من سلسلة جبال كارباتيان في رومانيا، توفر حديقة "برامبورا للمغامرات" لزوارها جولات عبر منزل مقلوب بدرجة ميلان تبلغ سبع درجات، وفيه كل شيء معلق في السقف، من طاولة الشطرنج إلى حوض المطبخ.

وأشارت إلي أن  مهندس الحديقة تيودور إيبساس يقول إن الهدف من هذا التصميم للحديقة هو جعل الزائر يفقد الاستقرار ليشعر بالدوار، ولكن عندما يكون في الداخل يجد أن كل شيء على ما يرام.. وقد استوحى ليوبولد كلينجيز مطور هذه الحديقة فكرته من مناطق جذب مماثلة في ألمانيا، ويقول إنه ستتم في الأشهر المقبلة إقامة منشآت ومعالم سياحية غريبة أخرى لجذب مزيد من السياح.

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