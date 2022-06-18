تصل إلى الإغلاق .. عقوبة تكرار مخالفات المخابز للمرة الثالثة

وضعت وزارة التموين وقانون حماية المنافسين عدد من العقوبات بشأت التلاعب فى مواصفات وأسعار الخبز.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات وزارة التموين

وضعت وزارة التموين عقوبات على مخالفات المخابز، فالعقوبة الأولى والثانية تكون بتوقيع غرامة مالية على المخبز المخالف تبدأ من 500 وحتى 2000 جنيه، بينما تكون العقوبة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة بإغلاق المخبز.

غرامة 5 ملايين جنيه

ونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وأعلن مجلس الوزراء، موافقته مؤخرًا على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.