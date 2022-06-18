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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مستريح الفيوم بعد الاستيلاء على 28 مليون جنيه

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ما تردد بشأن "هروب مستريح جديد بعد جمعه 28 مليون جنيه بالشواشنة بالفيوم".

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها لكشف حقيقة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان "هروب مستريح جديد بعد جمعه 28 مليون جنيه بالشواشنة بالفيوم".

وبالفحص تبين أن المعني بالخبر، صاحب مكتب توريدات عمومية، وله معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تبديد إيصال أمانة"، بإجمالي 2 مليون و460 ألف جنيه، ولم يحرر ثمة محاضر ضده بتلقيه أموال بقصد توظيفها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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