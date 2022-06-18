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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي : مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمار في المنطقة العربية والأفريقية ..فيديو

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال  السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية كانت محرومة ولمدة 20 عاما قبل ثورة يونيو من سلاح دبلوماسية الرئاسة أو المطارات والمؤتمرات.

وأضاف “بيومي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “نستخدم حاليا السفراء والوزراء الذين يقومون بدور عظيم، لكن أقوى سلاح للعلاقات الخارجية هو دبلوماسية القمة حيث يجتمع رئيس برئيس ويتبادلون الآراء، لذلك الآراء التي تتخذ تكون لديها فرصة للتنفيذ أكثر من أي مستوى آخر”.

وأشار: “عندما كان الرئيس السيسي في نيويورك في آخر زيارة قام باجراء أكثر من ٤٠ مقابلة خلال ٤ أيام”، موضحا: “اللقاءات بين الرؤساء في غاية الأهمية وحاسمة  وتساعد على تقريب المواقف”.

وأوضح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: “مصر أصبحت تتبوأ مكانتها الطبيعية على المستوى الدولي، وأصبحت تفرض آراءها”، لافتا: “مصر من أكثر وأكفأ بلدان العالم في مسائل التعاون الدولي”.

وأردف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: “مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمار في المنطقة العربية والأفريقية”، مؤكدا: “الهيئة العربية  للاستثمار في الكويت تصدر تقريرا تشهد أن مصر أكثر دولة في المنطقة العربية والأفريقية جاذبة للاستثمار”.

 

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