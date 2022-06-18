ضحايا قطار ملوي.. التصريح بدفن جثامين أم وبناتها الثلاث لعدم الشبهة الجنائية

قرر المستشار أبو الوفا عيسى المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث قطار ملوي، وكلف البحث الجنائي باستكمال التحريات.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا بمصرع "نادية. ع"60 سنة ربة منزل وبناتها"سمية" 21 سنة، و"منى" 32 سنة، و"حسناء" 19 سنة، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن ربة المنزل وبناتها الثلاثة، كانوا في طريقهم للمنزل يعبرون المزلقان من الجانب الغربي إلى الشرقي حيث مقر إقامتهن فدهسهن القطار وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية وأنهن كن يعبرن المزلقان من الجانب الغربي للشرقي.