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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6 قروش جديدة .. ارتفاع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم السبت بمتوسط 6 قروش جديدة وذلك علي أساس أسبوعي على مستوى البنوك العاملة بمصر.

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه سجل 18.7 جنيها للشراء 18.78 جنيها للبيع.

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سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 15-6-2022


وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.


وبلغ سعر الدولار نحو 18.69 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق".


وبلغ سعر الدولار نحو 18.71 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر".


ووصل سعر الدولار لـ18.72 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك الأهلي المتحد و كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهلي

أعلى سعر لـ الدولار 


بينما سحل أعلي سعر للدولار امام الجنيه 18.74 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنكا ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي
 

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