عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي : مسئولية خطأ مباراة نهائي أفريقيا تقع كاملة على اتحاد الكرة

شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم البيان الصادر عن «اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد» بوزارة الشباب والرياضة  والتي ضمت بعض السادة المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.. وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه.. وحسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم. لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف، والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به.


وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري في المستقبل. 

ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية، والإعلان رسميًّا عن محاسبة المسئولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب «كاف»، والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي، وطمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة. وفي ذات السياق، كلف مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

معتذرِتش| سامح عبد العزيز: استبدلت ياسمين صبري في الشادر لعدم مناسبتها للدور

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

سقوط الرئيس الأمريكي أثناء قيادته دراجة هوائية.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تداول صورها.. اعرف سعر ومواصفات سيارة أوس أوس الرينج روفر

كاف يدرس سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا

ضبط 275 كرتونة مستلزمات طبية و900 قطعة ألعاب نارية بالوادي الجديد

الأهلي : مسئولية خطأ مباراة نهائي أفريقيا تقع كاملة على اتحاد الكرة

6 قروش جديدة .. ارتفاع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

بعد إدانة اتحاد الكرة.. الأهلي يطالب رسميا بمحاسبة المسئولين عن إخفاء خطاب كاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

فيديو

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

مش عايزها تتقفل.. تصريحات مرتضى منصور خلال انطلاق قناة الزمالك بثوبها الجديد

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ