النقض تقضي بالسجن المؤبد لمتهم بخلية طنطا الإرهابية

قبلت محكمة النقض طعن النيابة العامة وذلك علي حكم اعدام متهم الصادر من محكمة الجنايات بالقضية المعروفة إعلامياً بخلية طنطا الارهابية باستبدالها بعقوبة الموبد لاتهام المتهم رفقة آخرين سبق الحكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.



وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضى بها على المحكوم عليه بالسجن المؤبد بدلا من عقوبة الاعدام المقضى بها عليه.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بهذه القضية بأن المتهم وآخرين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.