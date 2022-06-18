بعد إلغاء نظام الـ5 سنوات بالمدارس الفنية.. نيفين منصور: تطبيق البرامج الدراسية المطورة|فيديو

فرصة لدخول الطلاب المتميزين الجامعات..

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أصدر قرارًا، بإلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية، موضحة أن هذا القرار سيطبق من العام المقبل 2022-2023.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، أنه بهذا القرار ستكون المدارس الفنية بنظام الثلاث سنوات، وأن المدارس ستطبق البرامج الدراسية المطورة.

ولفتت إلى أنه بحصول الطالب على شهادة النجاح فى الثلاث سنوات، سيحصل على شهادة إتمام دبلوم، ويحق لجميع الطلاب الحاصلين على الدبلوم وفقًا للبرامج الدراسية المطورة، استكمال الدراسة لعامين آخرين بعد استيفاء الشروط.

وأشارت إلى أن البعض منزعج من هذا القرار، لأنه يري أن هذا الطريق يعتبر الأفضل بدلًا من دخول الثانوية العامة، وتعتبر فرصة لدخول الطلاب المتميزين الجامعات.