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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوج يمزق جسد زوجته بـ 20 طعنة في حلوان

طعن - صورة أرشيفية
طعن - صورة أرشيفية

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل تعدى على زوجته وقام بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة فى كتفيها ومنطقة البطن وأصاب الطحال، ونقلت إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى قصر العينى، مفادها استقبال مواطنة 24 عاما، ومقيم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم مصابة بـ20 طعنة نافذة فى أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع فى الأذن اليمنى وحجزت فى العناية المركزة فى حالة خطرة.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وجار التحقيق معه حول ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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