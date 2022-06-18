الدلتا : تخفيض صادرات الهند من السكر لا يؤثر على مصر تمامًا

قال أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، إن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من السكر ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي لـ 90 %.

وأضاف ابو اليزيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الدولة وضعت خطة محكمة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ".

وتابع أحمد أبو اليزيد:" رأينا في مشروع مستقبل مصر هذا العام زراعة بنجر السكر وتم زراعة ما يقرب من 65 ألف فدان من البنجر في مستقبل مصر، ومصر مزروع فيها ما يزيد على 600 ألف فدان بنجر سكر تعطي 1.8 مليون طن سكر في السنة ".

وأكمل أحمد أبو اليزيد :" هناك 900 ألف طن سكر يخرجون من قصب السكر في السنة".

ولفت أحمد ابو اليزيد:" المواطن يستهلك في السنة 34 كيلو سكر، مضيفا:" علينا أن نطمئن تماما بأن تخفيض صادرات الهند من السكر لا يؤثر على مصر تماما".