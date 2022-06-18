التنمية المحلية: تدريب الكوادر الأفريقية مستمر حتى 22 الجاري

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة في المرحلة الثانية من تدريب الكوادر البشرية الأفريقية، لافتا إلى أن الدورة مستمرة ليوم 22 من الشهر الجاري.

أضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الصدى المذاع على فضائية اكسترا نيوز وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الدورة تقوم علي محاور مصر 2030، وذلك للتقارب بين دول القارة الأفريقية لتحقيق الرفاهية بين الشعوب.

أكد خالد قاسم أن الريف المصري وتطويره ضمن حياة كريمة، حاز علي إعجاب الدول الأفريقية وطالبوا بدراسة التجربة، منوها أنه تمت مناقشة وسائل الإعلام في الشعوب الأفريقية للتقارب.

أشار خالد قاسم أنه تمت مناقشة الأزمة العالمية في الغذاء وكيفية مواجهتها في الفترة المقبلة بالقارة الأفريقية.

