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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأفريقي للتشييد: كوت ديفوار عرضت على مصر تنفيذ 4 فنادق لاستضافة كأس الأمم

المهندس حسن عبدالعزيز
المهندس حسن عبدالعزيز

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاومي التشييد والبناء، إن الشركات المصرية تقدم إنجازات كبيرة في مجال البنية التحتية بجودة عالية وفي أوقات قياسية.

وأضاف “عبدالعزيز”، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”: “ملتقى بناة مصر في نسخته السابعة مختلف تماما بعد أن أصبحت الشركات المصرية متابعة بشكل مميز من الجهات الأفريقية والعالمية”.
 
وأشار المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء،: “كوت ديفوار عرضت على مصر تنفيذ ٤ فنادق للمشاركة في استضافة كأس الامم الأفريقية القادمة لتنفيذها في وقت قياسي”.

وأوضح المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاومي التشييد والبناء،: "الأجانب يأتون إلى مصر ويشاهدون مصانع مواد البناء المصرية وينبهرون بالمنتج المصري”، لافتًا: “لدينا منتج مصري عظيم ويجب علينا تسهيل نقل هذا المنتج للخارج”.

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