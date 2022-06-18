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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يشعل حفل مدينة السلام .. شاهد

تامر عاشور
تامر عاشور

أحيا الفنان تامر عاشور، حفلا غنائيا، في مدينة السلام بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بحضور عدد جماهيري كبير.

 وأشعل تامر عاشور، الحفل بعدد من أشهر أغانيه من بينها أغنية أيام، حبيبي انت حبيبي، مشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متخافيش، فى بالى، بقالى زمان، وغيرها من الاغاني.

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يذكر أن الفنان تامر عاشور ، قال إن ألبوم"ليا نظرة" نجح نجاحا ساحقا رغم الظروف والثورة لأنه طرح عام 2011، مشيرا ألي أن ألبوم"حد بيحب"  طرح في الأسواق وماكنش حد يعرف شكلي وقتها ألا بعد طرحة في الأسواق .

وأضاف تامر عاشور خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إنه من سكان السيدة زينب وكنت اذهب ألي مركز شباب عابدين للعزف فقط ووقتها لم اقدم أغاني ووقتها كان سني 14 سنة وكنت اعزف فقط .

وأوضح تامر عاشور ، إنه غني في كثير من الأفراح  لافتا إلي أن مراكز الشباب في الماضي كانت تحتوي علي العديد من وسائل الترفيه ، مؤكدا انه عمل مع الفنان دياب في أغنية "غمازات " .

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تامر عاشور الفنان تامر عاشور صاحبة السعادة مشوفناش خير حبيبي انت حبيبي ده حكاية حد بيحب عاشور

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