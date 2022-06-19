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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

1500 TRX ساندبلاست تنضم لمجموعة سيارات رام الجديدة | صور

سيارة رام 1500 TRX
سيارة رام 1500 TRX ساندبلاست

كشفت علامة رام عن أحدث إضافة إلى مجموعتها من شاحنات رام جديدة للمهام الخفيفة ، وهي الإصدار الحصري لـ سيارة "رام 1500 تي أر إكس ساندبلاست"، ويأتي هذا الإصدار لتلبية رغبة العملاء في توفير السيارة بأداء عالي ووسائل إضافية للراحة والأمان،؛ بالإضافة إلي توفير تقنيات عالية وإمكانيات لمساعدة السائق وتسهيل مهمة القيادة عليه .

المواصفات الميكانيكية لسيارة رام 1500 TRX

تعتمد سيارة "رام 1500 تي أر إكس ساندبلاست أديشن " على محرك HEMI V8 فائق الشحن وعالي الأداء سعة 6.2 سي سي ، وهذا يوفر كفاءة اعلي لقيادة المسافات الطويلة وثبات في الأداء .

 

يأتي طراز سيارة " رام 1500 تي ار إكس ساندبلاست أديشن 2022 "  ليكون إضافة مميزة إلى تشكيلة شاحنات رام الجديدة ، وهي نسخة خاصة من طراز" رام TRX "  وهي أقوى وأسرع "بيك اب" غير محدود الإنتاجي في العالم وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على الطريق.

 

يتوفر الإصدار الجديد سيارة "رام 1500 تي أر اكس ساندبلاست أديشن "بمجموعة متنوعة من المميزات لإضفاء الطابع الشخصي على السيارة،؛ بالاضافة ايضا الي توافر التكنولوجيا المتطورة ، والرسومات الجرافيكية ، والأداء والمظهر الخارجي المميز للسيارة .

 

عززت العلامة التجارية في إصدار سيارة " رام 1500 TRX ساندبلاست أديشن " بمجموعة من المميزات منها لونها الخارجي الفريد  من Mojave Sand وتفاصيل جرافيكية ، وإطارات فريدة من نوعها مقاس 18 سم  ب، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة الألواح ، وسبراي طلاء لأرضية الشاحنة ، وضوء مكابح LED مثبت بالكابينة .

سيارة رام 1500 TRX ساندبلاست تنضم إلى مجموعة سيارات رام الجديدة

المواصفات الخارجية لسيارة " رام 1500 TRX "

تحتوي سيارة " رام 1500 تي أر إكس ساندبلاست أديشن " من الداخل على درزات Light Frost وشعار TRX مطرز على ظهر المقاعد ، بالإضافة تواجد الكربون وعجلة قيادة بقاعدة مسطحة من الجلد والألياف الكربونية ، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي يظهر عليها شعار TRX بلون Mojave Sand . وتشمل ميزات السلامة والتحكم في ثبات السرعة ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار والفرامل في حالات الطوارئ الخاصة بالمشاة.

أسعار  سيارة " رام 1500 TRX "

سعر سيارة " رام 1500 TRX " في السعودية إلي 71،690 الف دولار أمريكي .
سعر سيارة  " رام 1500 TRX نسخة لانش ايديشن " يبدأ من 90،265 الف دولار أمريكي .

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