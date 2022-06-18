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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إيمان الألفي: تنسيقية الأحزاب أخرجت العديد من الكفاءات الشبابية

ندوة حزب الاتحاد
ندوة حزب الاتحاد للاحتفال بمرور ٤ سنوات على انطلاق التنسيقية

قالت النائبة إيمان الألفي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كيان التنسيقية يزخر بالتنوع الكبير في القيادات الشبابية والسياسية، حيث التنوع الهائل من كافة الأنواع والتوجهات والأيدولوجيات.

جاء ذلك خلال انطلاق ندوة حزب الاتحاد للاحتفال بمرور ٤ سنوات على انطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صفحة مضيئة في تاريخ الحركة الشبابية المصرية"،  مشيرة إلى التمكين السياسي الكبير الذي نالته المرأة خلال هذه المرحلة معقبة:" الإحصائيات القادمة تشير جميعها إلى أن العصر القادم هو عصر المرأة".

ووجهت النائبة إيمان الألفي الشكر لأمين سر تنسيقية الأحزاب النائبة سها سعيد لدورها الكبير في الكيان ومساندتها للجميع وخاصة المرأة.

ونوهت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لتجربتها الشخصية كزوجة شهيد وعضو في التنسيقية قائلة:" التنسيقية فتحت لنا الباب وجعلتنا أمام  مجتمع سياسي جديد"، حيث استطاعت أن تخرج العديد من الكفاءات الشبابية في شتى المجالات للمجتمع.

وأضافت إلى أنه مثلما يقوم رجال الشرطة والجيش بحماية البلاد من الإرهاب الأسود، يوجد أيضا رجال سياسيين يقومون بدور هام الكبير بالشارع .

ونوهت ان كيان التنسيقية يزخر بالتنوع الشبابي الكبير، حيث يتم عمل حوار داخلي يستفيد  منه المجتمع من خلال خروج قيادات شبابية قادرة على العطاء والقيادة معقبة:" يقع على عاتقنا إنتاج جيل سياسي قوي".

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