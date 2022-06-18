كورة حكشة.. لميس الحديدي تسخر من تواصل اتحاد الكرة مع كيروش مجدداً

سخرت الاعلامية لميس الحديدي من تصريحات إتحاد الكرة حول إعادة التفاوض مع كيروش مجددا وخطأ السهو في خطاب الكاف قائلة : فكرة نجيبه واللي نعرفه أحسن من اللي مانعرفوش ليس له علاقة بكرة القدم والقواعد العلمية حاجة كده عاملة زي " كورة حوكشة ".

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON" : حوكشة بيلعب كورة في الشارع ".

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد كلف ، اللواء حلمي مشهور عضو المجلس بالتواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل معرفة موقفه من العودة مجددا.



واعتذر كيروش في وقت سابق عن استكمال مهمته مع منتخب مصر بعد مباراتي السنغال فى تصفيات كأس العالم، واتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي.