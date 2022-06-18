أحمد موسى يطلب وساطة محمد صلاح في قضية راشفورد ضد الشاب المصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتمنى أن يتواصل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول مع راشفورد لاعب مانشستر يونايتد للتنازل عن القضية المرفوعة ضد الشاب المصري الذي يدعي راشفورد أنه تنمر عليه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تدخل محمد صلاح سوف يحل أزمة الطالب المصري ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تدخل محمد صلاح يوفر حماية للشاب المصري الذي يحاول أن يقاضيه راشفورد نجم مانشستر يونايتد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محمد صلاح تعرض لحملات وهجوم وتشهير كبيرة على السوشيال ميديا ولا يتأثر لأنه نجم عالمي كبير ".