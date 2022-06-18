وزير البترول: اتفاقية تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي يزيد عدد الشركات بالقطاع

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن توقيع إتفاقية التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ما هو إلا إعتراف رسمي منها أن مصر باتت مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز وأنها مركز دولي على مستوى الطاقة العالمي ومن ثم سيكون التعامل مع مصر على هذا الاساس ومن ثم ستكون الاتفاقية مظلة لمجموعة جديدة من الاتفاقات.



تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": عندنا مذكرات تعاون ثنائية مع عدد من البلدان زي قبرص وإسرائيل ولبنان والأردن ومن ثم توقيع المذكرة الاخيرة يعني فتح الباب لاتفاقات جديدة تعمل على زيادة وتكثيف كميات الغاز وزيادة عدد الفاعلين في العملية مما سيؤدي لزيادة عدد الشركات والتنمية في هذا القطاع المهم والمحوري ".

مبينا أن الاتفاقية المبرمة خلال اليومين الماضيين تمت بين مصر والاتحاد الاوروبي كاملاً وليس دولة واحدة فقط قائلاً : الاتفاقية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة وبالتالي فإن إبرام الاتفاقية يعني أن الاتحاد الاوروبي وضعنا تحت الموردين الرئيسيين لدوله".