اليوم.. محاكمة فتاة وشابين قتلوا سائق توك توك لسرقته بالإكراه في السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة فتاة وشابين بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه .

وأمرت نيابة السلام، بإحالة فتاة وشابين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين الثلاثة "ن. ع" 19 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ى ت" 22 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ر م" 23 سنة تعمل بكوافير، عندما شاهدوا المجنى عليه يستقل "توك توك"، قرروا سرقته فطلبوا منه توصيلهم لطريق بلبيس الجديد، وفور وصولهم لمنطقة نائية، استغل المتهمون انقطاع النور بأعمدة الإنارة، وقام برميه بكيس الشطة علي وجه، وذبحه من الخلف وطعنة بالرأس، وفروا هاربين فور قدومي إليهم.

وكانت صاحبة التوكتوك قامت بتحرير محضر بتغيب المجني عليه يوم الحادث، لتأخره عن ميعاد تسلم التوك توك في الميعاد المعتاد له، واتهمته بسرقة "التوك التوك" الخاص بها، لتتفاجأ بعد ساعات بمقتله.

وخلال تحقيقات النيابة، اعترف المتهمون الثلاثة بتخلصهم من المجنى عليه بحجة مرورهم بضائقة مالية، فاتفق علي طعنه بسلاح أبيض "مطواة" وبعدها قرر بيعه، إلا أن تم القبض عليهم قبل بيعه، والهاتف المحمول ملك المجني عليه، وأمرت النيابة حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.