حبس شخصين بالقاهرة بحوزتهما هواتف محمولة مهربة جمركياً

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 60 هاتف محمول مجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما (عدد 60 هاتف محمول "ماركات مختلفة" وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً) داخل محلين لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.