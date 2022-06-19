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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته حقيبة حشيش بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام بمنطقة السلام.

وأمرت جهات التحقيق إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال الأمن تمكنوا من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار.

وأثناء مرور قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إشتبهت فى أحد الأشخاص أثناء سيره حاملاً حقيبة وحال مشاهدته للقوات لاذ بالفرار.

على الفور قامت القوات بملاحقته وتمكنت من ضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته حقيبة بداخلها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، و الهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

حبس شخص حيازة كمية من المواد المخدرة المواد المخدرة الحشيش مصلحة الطب الشرعي

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