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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميرور : ليفربول يراهن على تخفيض محمد صلاح لطلباته لتجديد عقده

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن المستجدات في مسألة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن ليفربول ليس لديه مخاوف من أن محمد صلاح سيتنازل عن مطالبه عندما يدخل موسمه الأخير في عقده مع ليفربول الموسم المقبل.  

وأضافت الصحيفة أن النادي قطع شوطا كبيرًا في المفاوضات مع معسكر محمد صلاح، وذلك دون هدم هيكل أجور لاعبيهم.

وتابعت الصحيفة أن قرار يورجن كلوب  بالتجديد كان يُعتقد بأنه سيسرع من عملية تجديد محمد صلاح، لكنه الأمر الذي لم يحدث.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

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