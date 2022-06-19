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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم .. المالية تطرح أجلي خزانة بـ22 مليار جنيه

وزارة المالية
وزارة المالية

تطرح  وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 22 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

بحسب تقرير صادر عن  إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الوزارة ستبيع أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 13  مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 9 مليارات جنيه.

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وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 43.5 مليار جنيه، بزيادة  بلغت 2000 مليون جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 45.5 مليار .

ومع طرح أذون خزانة اليوم بقيمة 22 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما؛ سيتبقى لها طرحين إثنين، بقيمة 21مليار جنيه موزعة على يومين، هما الإثنين والخميس من نفس الأسبوع.


اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام. 

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