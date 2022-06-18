الصحة: رفع القيود والاشتراطات الخاصة بفيروس كورونا للقادمين إلى مصر

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم رفع القيود والاشتراطات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19) للقادمين إلى جمهورية مصر العربية.

رفع القيود والعمل بالإجراءات الحالية والاشتراطات الصحية لدخـول جـمهورية مـصـر الـعـربـيـة في الوقت الحالي سواء كانت: شـهـادة تـطـعـيـمـيـة ضـد كـوفـيد-19 QR Code، أو مسحة (PCR) سـلـبـيـة ضـد كـوفيد-19 خــلال فترة 72 سـاعة، أو مسحة (Rapid antigen) سلبية ضد كوفيد-19 خلال فترة 72 ساعة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه يـعـاد تـقـيـيم المخاطر الحالية بصفة دورية بناء على الموقف الـوبـائـي المحلـي والإقـلـيـمـي والـعـالـمـي لـلـمـرض.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg



