عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار: الفنار ليست اللوحة الوحيدة المفقودة لوالدي.. فيديو

اللوحة التي تم استعادتها
اللوحة التي تم استعادتها

 

علقت فيروز الجزار نجلة الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار، على استعادة لوحة والدها المفقودة وإعادتها لوزارة الثقافة، قائلة: “الفنار ليست اللوحة الوحيدة المفقودة لوالدي”.

 

وأضافت “الجزار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “مشاعر السعادة والفرح لا توصف، لأن كل لوحات الوالد بالنسبة لنا شيء كبير”.

 

وأشارت: “الوالد هو من سلم اللوحة لوزارة الثقافة، ونحن لن نرى هذه اللوحة من قبل، وكانت مختفية منذ عام ١٩٧١”، متابعا: “عندما رأينا اللوحة شعرنا بفرحة كبيرة لأنها في حالة جيدة”.

 

وتابعت: “كنا نتوقع أن اللوحة لن تكون سليمة، لكن الحمدلله وجدناها بحالة جيدة ومن الممكن ألا تحتاج إلى ترميم”، مردفه: “تم رسم هذه اللوحة عام ١٩٦٤، وتم تسليمها لوزارة الثقافة”.

 

وأردفت: “نقوم بعمل كتاب حاليا للفنان عبدالهادي الجزار يتتبع كل لوحة للفنان سواء اللوحات المتوجدة في القطاع الخاص أو القطاع العام أو الموجودة في أي مكان”، مشيرة: “سنتتبع كل لوحات الفنان وأي ورقة صغيرة قام برسمها”.

القطاع العام القطاع الخاص وزارة الثقافة الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار اللوحات الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

ترشيحاتنا

أحمد عادل: وائل جمعة «لبسني» إنذار بعد ضرب محمد فضل بالكوع|فيديو

محمد عباس: حازم إمام وبركات هما الأجدر باختيار مدرب منتخب مصر الجديد

خالد الغندور: فيريرا اسمه أكبر من جوزيه وموسيماني .. والأهلي الأقرب للقمة

بشير التابعي: الأهلي سيكون متوترًا أكثر من الزمالك .. وهذه توقعاتي للنتيجة

بعد تعرضه لحادث سير.. أحمد مسعود يظهر في مباراة المصري والجونة

يحيى الكومي: أمين عمر ادعى الاعتداء عليه وكل ما يفعله أي كلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ