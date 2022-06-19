ابنة الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار: الفنار ليست اللوحة الوحيدة المفقودة لوالدي.. فيديو

علقت فيروز الجزار نجلة الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار، على استعادة لوحة والدها المفقودة وإعادتها لوزارة الثقافة، قائلة: “الفنار ليست اللوحة الوحيدة المفقودة لوالدي”.

وأضافت “الجزار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “مشاعر السعادة والفرح لا توصف، لأن كل لوحات الوالد بالنسبة لنا شيء كبير”.

وأشارت: “الوالد هو من سلم اللوحة لوزارة الثقافة، ونحن لن نرى هذه اللوحة من قبل، وكانت مختفية منذ عام ١٩٧١”، متابعا: “عندما رأينا اللوحة شعرنا بفرحة كبيرة لأنها في حالة جيدة”.

وتابعت: “كنا نتوقع أن اللوحة لن تكون سليمة، لكن الحمدلله وجدناها بحالة جيدة ومن الممكن ألا تحتاج إلى ترميم”، مردفه: “تم رسم هذه اللوحة عام ١٩٦٤، وتم تسليمها لوزارة الثقافة”.

وأردفت: “نقوم بعمل كتاب حاليا للفنان عبدالهادي الجزار يتتبع كل لوحة للفنان سواء اللوحات المتوجدة في القطاع الخاص أو القطاع العام أو الموجودة في أي مكان”، مشيرة: “سنتتبع كل لوحات الفنان وأي ورقة صغيرة قام برسمها”.