أخبار الأهلي| المطالبة بمحاسبة المسئولين عن إخفاء خطاب كاف.. تأجيل اسم المدرب بعد لقاء القمة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ النادي الأهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالآتي:

أمين صندوق النادي الأهلي: لن أتراجع عن مقاضاة من تجاوز بحق أسرتي

أكد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي أنه لن يتراجع عن مقاضاة من تجاوز في حق أسرته ووالدته.

أكدت إدارة الأهلي أن ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مؤجل لما بعد نهاية مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد بالدوري .



بعد إدانة اتحاد الكرة.. الأهلي يطالب رسميا بمحاسبة المسئولين عن إخفاء خطاب كاف

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم البيان الصادر عن «اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد» بوزارة الشباب والرياضة والتي ضمت بعض السادة المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.. وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه.. وحسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم. لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف، والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به.



الأهلي: مسئولية خطأ مباراة نهائي أفريقيا تقع كاملة على اتحاد الكرة

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم البيان الصادر عن «اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد» بوزارة الشباب والرياضة والتي ضمت بعض السادة المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.. وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه.. وحسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم. لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف، والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به.

تعرف على تشكيلات الأجهزة الفنية للألعاب الرياضية بالأهلي في الموسم الجديد

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، برئاسة محمود الخطيب، تشكيلات الأجهزة الفنية للألعاب الرياضية للموسم الجديد. وجاءت على النحو التالي:



ديل بوسكي : الأهلي كان أفضل من ريال مدريد في مباراة القرن

أكد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني التاريخي لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، أن الأهلي كان الأفضل في مباراة القرن، مشيراً إلى أنه سعيد بتدريب الصقر أحمد حسن، أثناء تواجده في بشكتاش التركي.