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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| شقيق الزعيم يعلق على أزمة نجلاء فتحي .. وفاة إعلامي لبناني شهير

نجلاء فتحي - عادل
نجلاء فتحي - عادل إمام

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها الاتي:

تصريحات منسوبة لـ نجلاء فتحي عن الزعيم| شقيق عادل إمام : مصدقش

طمأن المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، الجمهور على صحته، مؤكداً أنه يمارس حياته بشكل طبيعي جداً. 
 

محمد رمضان ينشر صورًا من حفله الجديد في الأردن |شاهد

نشر النجم محمد رمضان، مجموعة صور من حفله الغنائي الذي أقيم أمس الجمعة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وفاة الإعلامي اللبناني ​كريم الجميل بالسرطان وتشييع جثمانه غدا

توفي الإعلامي اللبناني ​كريم الجميّل​، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.


تامر عاشور يشعل حفل مدينة السلام .. شاهد

أحيا الفنان تامر عاشور، حفلا غنائيا، في مدينة السلام بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بحضور عدد جماهيري كبير.


شقيق ياسمين عبد العزيز: أنا موجود لما تحتاجيني .. فيديو

وجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة لها أثناء حلوله ضيف أحد البرامج التلفزيونية.

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