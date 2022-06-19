أخبار التكنولوجيا| الشيوخ الأمريكي يطالب بتوحيد شواحن الهواتف الذكية.. ويوتيوب في مأزق بسبب تيك توك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تسريبات الميزات التى سيشهدها الموسم الرابع من لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي ، والذى من المقرر أن ينطلق رسميا خلال أيام قليلة، تحديدا في 22 يونيو المقبل، حيث سيحصل الموسم الأحدث على خرائط وأسلحة جديدة مع العديد من التغييرات من بينها عقد تشغيل السوق السوداء.



كشفت تقارير أن موقع الفيديو يوتيوب YouTube يفكر في تبني إستراتيجية جديدة لمواجهة النجاح الساحق لتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، حيث يواجه يوتيوب نقصا في حجم الإعلانات على منصته مقارنة بتيك توك، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التى دخلت فيها شركة ميتا كطرف ثالث من خلال تطبيقيها فيسبوك وإنستجرام.



يواجه العديد من المستخدمين أحيانا معاناة كبيرة في تشغيل محول الواى فاى على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب ، حيث أن تمكينه يتم من خلال تشغيل عدد من الخطوات التى تتطلب تركيزا ويتم تفعيله من خلال إجراءات معينة تتطلب دقة وترتيبا.

قام عدد من مستخدمي هواتف آيفون في المملكة المتحدة برفع دعوى قضائية على شركة آبل الأمريكية واتهامها بإبطاء بطاريات الهواتف عمدا لإجبار المستخدمين على شراء هواتف جديدة.



أتاحت شركة مايكروسوفت الأمريكية، تطبيقا جديدا لأمان المستخدمين وحمايتهم من الاختراق، وسيعمل التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد للمرة الأولى مع عدد من ميزات الخصوصية.



طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بضرورة سن تشريعات على شركات الهواتف الذكية والأجهزة التكنولوجية ومن بينها شركة آبل لإصدار شاحن موحد بمعايير وطنية، الأمر الذي سيجبر شركة آبل على تغيير شواحنها.