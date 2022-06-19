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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الشيوخ الأمريكي يطالب بتوحيد شواحن الهواتف الذكية.. ويوتيوب في مأزق بسبب تيك توك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أبرزها السوق السوداء.. تسريبات الموسم الرابع "مرتزقة الحظ" من لعبة Call of Duty

 

كشفت تسريبات الميزات التى سيشهدها الموسم الرابع من لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي ، والذى من المقرر أن ينطلق رسميا خلال أيام قليلة، تحديدا في 22 يونيو المقبل، حيث سيحصل الموسم الأحدث على خرائط وأسلحة جديدة مع العديد من التغييرات من بينها عقد تشغيل السوق السوداء.

 

يوتيوب في مأزق بسبب تيك توك وتوقعات بانخفاض هائل في الأرباح.. تفاصيل


كشفت تقارير أن موقع الفيديو يوتيوب YouTube يفكر في تبني إستراتيجية جديدة لمواجهة النجاح الساحق لتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، حيث يواجه يوتيوب نقصا في حجم الإعلانات على منصته مقارنة بتيك توك، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التى دخلت فيها شركة ميتا كطرف ثالث من خلال تطبيقيها فيسبوك وإنستجرام.

 

كيفية تشغيل محول الواى فاى على الكمبيوتر واللاب توب وأسباب توقفه فجأة


يواجه العديد من المستخدمين أحيانا معاناة كبيرة في تشغيل محول الواى فاى على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب ، حيث أن تمكينه يتم من خلال تشغيل عدد من الخطوات التى تتطلب تركيزا ويتم تفعيله من خلال إجراءات معينة تتطلب دقة وترتيبا.

 

دعوى قضائية ضد آبل في بريطانيا تتهمها بإبطاء بطاريات آيفون

 

قام عدد من مستخدمي هواتف آيفون في المملكة المتحدة برفع دعوى قضائية على شركة آبل الأمريكية واتهامها بإبطاء بطاريات الهواتف عمدا لإجبار المستخدمين على شراء هواتف جديدة.

 

لهواتف آيفون وأندرويد.. مايكروسوفت تطلق تطبيقا للحماية من الاختراقات


أتاحت شركة مايكروسوفت الأمريكية، تطبيقا جديدا لأمان المستخدمين وحمايتهم من الاختراق، وسيعمل التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد للمرة الأولى مع عدد من ميزات الخصوصية.

 

الشيوخ الأمريكي يطالب بتوحيد شواحن الهواتف الذكية


طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بضرورة سن تشريعات على شركات الهواتف الذكية والأجهزة التكنولوجية ومن بينها شركة آبل لإصدار شاحن موحد بمعايير وطنية، الأمر الذي سيجبر شركة آبل على تغيير شواحنها.

 

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