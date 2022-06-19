يحيى الكومي: لو الإسماعيلي مخدش حقه مش هنلعب الماتش الجاي

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، إن الفريق سيحصل على كل حقوقه بالقانون والقواعد، مشيرا إلى أن هناك تواصل ع مسئولين كرة القدم في مصر خلال الساعات الماضية.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الإسماعيلي نادي كبير ولو الفريق مخدش حقه مش هنلعب الماتش المقبل في الدوري".

وأضاف: "لدينا الحق في طلب جلب حكام اجانب في الدوري، ولكن نحن نثق في الحكام المصريين".

يحيى الكومي: واقعة الطفل فُهمت بشكل خاطئ وكل الناشئين يخوضون الاختبارات بتيشرت الإسماعيلي



وأكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، آن واقعة الطفل الذي كان يرتدي قميص الأهلي أثناء دخوله لاختبارات فريق الإسماعيلي فُهمت بشكل خاطئ.

وقال :-كل الأطفال يخوضون اختبارات الإسماعيلي بقميص النادي، وليس أي قميص نادي آخر".