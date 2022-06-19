والد طفل «تيشيرت الأهلى» يكشف كواليس أزمته باختبارات الإسماعيلي

قال محمود عبدالوهاب، والد الطفل الذي شارك في اختبارات الإسماعيلي، إن نجله تعرض لمعاملة قاسية من جانب القائمين على اختبارات الدراويش.



وأضاف محمود عبدالوهاب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن نجله أجبر على خلع قميص الأهلي، ولم يحصل على تيشيرت آخر بدلا منه، حتى قام أحد زملائه بمنحه قميص إضافي كان يمتلكه.

وأوضح محمود عبدالوهاب، إنه يعشق النادي الإسماعيلي رغم كونه مشجعا للأهلي، مشيرا إلى أنه سعيد بمبادرة حسني عبدربه، لكنه لن يقبلها خاصة وأن جماهير الإسماعيلي تعتقد بأنه من تسبب في تصوير الفيديو ونشره عبر منصات التواصل الإجتماعي"، مشددا :" لا أعلم من الذي صور هذا الفيديو ونشره، وتعرضت لهجوم حاد من جماهير الدراويش، بسبب هذا الفيديو".

واختتم :" تلقيت عدة اتصالات من عدد من مسئولي الأهلي، وأبنائي يتمنون اللعب بالقلعة الحمراء".

