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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رسائل قوية من بوتين في منتدى جان بطرسبورج الإقتصادي.. تفاصيل

صدى البلد

 

قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة؛ إن خطاب الرئيس بوتين مليء بالرسائل سواء كان لداخل روسيا أو خارجها مخطابا إلى  النظام الإقتصادي العالمي مع إنتهاء الأحادية القطبية بعد وقوع الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها وقع آخر على خطاب بوتين .

أضافت نورهان الشيخ في مداخله هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضره المواطن مع الإعلامي سيد علي؛  أن في إطار المشاركين في منتدى جان بطرسبورغ حوالي 14000 مشارك من 131 دوله وحجم تعاقدات كبير جدا وصل حوالي 5.6 تريليون روبيل وهذه رساله قوية على العقوبات الأمريكيه والأوروبية بركائزها الإقتصادية والإستراتيجية تغيرت.

أوضحت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهره منذ 2010  وروسيا والصين  كل تعاملاتهم الأقتصاديه تتم بالعملات الوطنية وأيضا روسيا والهند وجنوب أفريقيا وتركيا مع روسيا؛  مضيفة أن دول المنطقة وفي مقدمتها مصر بدأت تأخذ سياسات مستقله وهدفها الأساسي خدمة المصالح الوطنية.
 

جامعة القاهرة تركيا العلاقات الاقتصاد العقوبات الامريكية

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