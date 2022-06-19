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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد القماش يتوقع نتيجة مباراة القمة ..فيديو

صدى البلد

توقع خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي تعادل الأهلي مع الزمالك في القمة بالدوري المصري.


قال القماش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة القمة ستكون صعبة على الفريقين وتغيير المدرب في الأهلي قد يؤثر عليه.


وختم حديثه قائلا: "الأهلي والزمالك ليسا في أفضل أحوالهما وبالتالي أتوقع تعادل الفريقين معا".

وأكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، إن الفريق سيحصل على كل حقوقه بالقانون ، مشيرا إلى أن هناك تواصل مع مسئولي كرة القدم في مصر خلال الساعات الماضية.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الإسماعيلي نادي كبير ولو الفريق متخدش حقه مش هنلعب الماتش المقبل في الدوري".

وأضاف: "لدينا الحق في طلب جلب حكام اجانب في الدوري، ولكن نحن نثق في الحكام المصريين".

يحيى الكومي: واقعة الطفل فُهمت بشكل خاطئ وكل الناشئين يخوضون الاختبارات بتيشرت الإسماعيلي


وأكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، آن واقعة الطفل الذي كان يرتدي قميص الأهلي أثناء دخوله لاختبارات فريق الإسماعيلي فُهمت بشكل خاطئ.

وقال :-كل الأطفال يخوضون اختبارات الإسماعيلي بقميص النادي، وليس أي قميص نادي آخر".
 

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