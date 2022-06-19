عفت نصار: نجومية حازم إمام و بركات ليس لها علاقة بالعمل الإداري

وجَه عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق العديد من الانتقادات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، عقب القرارات التي اتخذها مجلس الجبلاية أول أمس الخميس .

وقال نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " قرارات اتحاد الكرة غير منطقية ، و مجرد "مسكنات" للجماهير ، كما أن الأزمة ليست مقتصرة على إيهاب جلال فقط .

وأضاف: " نجومية حازم إمام وتاريخه الكبير منذ أن كان لاعبًا بالزمالك والمنتخب الوطني ، وكذلك محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق ، ليس لها علاقة بالعمل الإداري ".

وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، قد أعلن توجيه الشكر لإيهاب جلال والتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

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