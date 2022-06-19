أغربها السكر البني .. حيل للتخلص من الحشرات المنزل في الصيف

تبحث الكثير من النساء عن حيل للتخلص من الحشرات من المنزل في الصيف حيث تخرج من جحورها ومخابئها فى هذا التوقيت من العام ويزداد انتشارها.

وتساعد معرفة النساء لعدة حيل للتخلص من الحشرات من المنزل في الصيف فى القضاء عليها بشكل سريع وآمن دون حدوث أى أضرار لأفراد الأسرة حيث أن انتشار الحشرات داخل المنزل يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض واللدغات لذا ترغب النساء فى معرفة حيل للتخلص من الحشرات من المنزل في الصيف فور ظهورها.

وتفضل النساء الاستعانة ببعض الـ حيل للتخلص من الحشرات من المنزل في الصيف عن استخدام المبيدات الكيميائية التى تضر الصحة والبيئة وقد تسبب التسمم .



نقدم لكم عدة حيل للتخلص من الحشرات من المنزل في الصيف وفقا لما جاء فى موقع “ thezebra”.

الفلفل الأسود

يعد رش الفلفل الأسود المطحون فى الأبواب والنوافذ من أقوى الطرق الطبيعية للتخلص من الحشرات حيث يمنع دخولها للمنزل فى الصيف

زيت النعناع

رائحته النفاذة تجعله فعالا في قتل الحشرات وطردها خارج المنزل ويمكنك استخدامه من خلال استخدام أوراق النعناع الطازجة ونشرها فى الغرفة حيث تتطرد البعوض “ الناموس” كما يمكنك خلط 15 قطرة من زيت النعناع الأصلي مع 8 أوقية من الماء ضعيه فى الأبواب والنوافذ يطرد النمل والعناكب والبعوض و الفئران

اللافندر

يعد اللافندر من النبتات التى تكرهها الحشرات بسبب رائحتها القوية ويمكنك ضع أكياسًا من عشب اللافندر نفسه فى أماكن التخزين واستخدمى زيت اللافندر فى طرد الحشرات من الأبواب والوافذ من خلال خلطه مع القليل من الماء ورشه فى الأماكن التى يمكن أن تدخل الحشرات منها وهو فعال فى طرد العث والبراغيث والذباب والبعوض.

البن المطحون

إذا كنت ترغب في إبقائك في المنزل خاليًا من النمل، فكل ما عليك فعله هو رش القهوة أمام الأبواب والنوافذ أو أي منطقة أخرى تشك في أن النمل .

الخل الأبيض

الخل الأبيض فعال فى طرد العث كل ما عليك فعله مسح جميع أوعية الطعام والأرفف بالخل الأبيض وبمجرد أن تجف ترش بعض أوراق الغار

السكر البني

السكر البني فعال فى التخلص من البعوض كل ما عليك فعله هو مزج ربع كوب من السكر البني وملعقة صغيرة من الخميرة وكوب من الماء الساخن ثم اقطعي زجاجة صودا 2 لتر لنصفين بحيث تعمل كطريقة سهلة لدخول البعوض ولكن ليس للخروج.