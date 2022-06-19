اهم اخبار توك شو.. وزير البترول يكشف موعد التسعيرة الجديدة .. ولميس الحديدي تسخر من التفاوض مع كيروش لتدريب المنتخب

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الاخبار الهامة علي مدار الساعة ومنها:..



محامي طالب الشرقية يكشف تفاصيل أزمته مع لاعب مانشستر يونايتد

علق سيد سلامة محامي أزمة طالب الشرقية الذي يدعى محمد عصام، ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، بعد أن حرر الطالب تعليقات ضد اللاعب، والتي اعتبرها الأخير عنصرية، فما كان منه إلا أن رفع قضية ضده ووكَّل 10 محامين لمقاضاة الطالب.

المطلوبة من الحجاج المصريين قبل السفر

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار يوضح الإجراءات المطلوبة من الحجاج المصريين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن على الحجاج الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ومنها شهادة Code QR تفيد الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا الجرعة التنشيطية.



مساعد وزير التموين: فروق أسعار الزيت وصلت إلى 17 جنيها تتحملها الدولة

تحدث إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الأزمة العالمية بشأن زيت الطعام.

وأوضح عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن سعر طن الزيوت ارتفع من 700 دولار إلى 1700 دولار؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.



القرار مطلعش | وزير البترول : لا زيادة في أسعار الغاز |فيديو

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تسعير الغاز ليس له علاقة بالسعر العالمي.

مرددا: "لو إشتغلنا بما يسمى بالفرصة البديلة علميا كنا سعرنا بالسعر العالمي لكن يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية بما يفيد الاقتصاد وينعكس على الشعب".



تسليك في الشرايين ودعامات.. محمد الحلو: غدًا سأقوم بإجراء عملية جراحية|فيديو

كشف المطرب محمد الحلو، عن حالته الصحية قبل خضوعه لعملية جراحية غدًا، مؤكدًا أنه متواجد حالياً في مستشفى عين شمس التخصصي يقوم بإجراء الفحوصات اللازمة، وغدًا سيقوم بإجراء عملية التسليك في الشرايين والدعامات .



طارق الملا: تسعير البترول قبل عيد الأضحى.. وهناك تحركات في الأسعار العالمية|فيديو

أجاب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن سؤال للإعلامية لميس الحديدي: في ظل الأزمة المالية العالمية، كيف يتم التحوط مع وزارة المالية وما هو حجم ما يتم استيراده من المواد البترولية قائلاً: "الآن يتم استيراد نحو 35% من احتياجاتنا في السوق المحلية ما بين بترول خام ومنتجات بنزين وسولار".





كورة حكشة.. لميس الحديدي تسخر من تواصل اتحاد الكرة مع كيروش مجدداً

سخرت الاعلامية لميس الحديدي من تصريحات إتحاد الكرة حول إعادة التفاوض مع كيروش مجددا وخطأ السهو في خطاب الكاف قائلة : فكرة نجيبه واللي نعرفه أحسن من اللي مانعرفوش ليس له علاقة بكرة القدم والقواعد العلمية حاجة كده عاملة زي " كورة حوكشة ".



مواصفات جديدة.. السياحة: تخفيض تقييمات 40 فندقا في شرم الشيخ

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، إنه تم تقييم عدة فنادق في التسعينات وكانت التقييمات الخاصة بها خلل، وكان هناك تباين في التقييمات لمختلف الفنادق.

وأضاف عبد الفتاح العاصي في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "بدأنا نعيد النظر في المواصفات الخاصة بالتقييم للفنادق وتم اعتماد مواصفات جديدة يتم تطبيقها على مختلف الفنادق للتقييم الصحيح للفنادق وفقا للمعايير العالمية".