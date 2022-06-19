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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحيى الكومي: فيديو الطفل صاحب قميص الأهلي أخذ أكبر من حجمه

صدى البلد

أكد يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي ، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الطفل المتواجد باختبارات الدراويش مُرتديًا قميص النادي الأهلي ، أخذ أكبر من حجمه ، ولا يستحق هذا الجدل .

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " الطفل دخل الإختبارات بشكل طبيعي و ارتدى قميص الإسماعيلي ، ثم تم استرداد القميص مرة أخرى وفقًا للمعايير التي وضعها مجلس الإدارة بشأن اختبارات الناشئين .

وعلق خالد القماش مدير قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي على واقعة الطفل الذي ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الدراويش.


قال القماش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أقبل تصرف فرد الأمن مع الطفل الذي ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الإسماعيلي" 


أضاف: "يأتي إلينا العديد من اللاعبين بقمصان أندية مُختلفة، وبالتالي أراعي الحرية الشخصية لأي لاعب فيما يرتديه عندما يأتي إلينا للاختبار" 


وختم حديثه قائلا: "اللاعب الذي ارتدى قميص الأهلي من ضمن 55 لاعبا تم قبولهم في قطاع الناشئين بالإسماعيلي"

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يحيي الكومي فيديو الطفل قميصض الاهلي الأهلى الاسماعيلي

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