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بياكلو محشي ويلعبون كورة

زاهي حواس: طلعت قرار زمان بمنع المصريين من دخول الأهرامات في الأعياد

زاهي حواس
زاهي حواس

قال الدكتور  زاهي حواس عالم الاثار المصرية، أنا طلعت قرار زمان بمنع المصريين من دخول الأهرامات في العيد لان فيه ٢ مليون مصري في الأهرامات بياكلو محشي ويلعبون كورة والشرطة مظلومة  فنقول الشرطة تحمي فتحمي ازاي ".

وكشف الدكتور زاهي حواس خلال حواره مع الإعلاميتين مفيدة شيحة، ببرنامج الستات، الدكتور زاهي حواس عالم الأثار المصرية ووزير الأثار السابق، حقيقة ما يسمى بـ"لعنة الفراعنة"، قائلًا: "مصادفات بحتة ليس لها علاقة بالواقع، ولكن تلك الروايات عن اللعنة لها ميزة كونها من القصص المشوقة التي لها مردود دعائي كبير عن الأثار المصرية في الخارج".

وأضاف حواس خلال حواره مع الإعلاميتين مفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار: "غلق مقبرة منذ 3 آلاف سنة تحوي على مومياء نشأ عنها أنواع من البكتريا التي قد تكون قاتلة احيانًا، والمكتشف للأثار دائمًا ما يكون لديه شغف كبير وتعجل في الدخول للمقبرة يفوق الحرص على الالتزام بإجراءات السلامة وأهمها تهوية المقبرة ليوم كامل على الأقل.

وتابع وزير الأثار السابق،  إن لعنة كليوباترا كانت تلاحقني وكادت أن تنهي حياتي أكثر من مرة، موضحًا أنه خلال نزوله لأحد الآبار خلال البحث عن مقبرة كليوباترا تعطلت ماكينة السحب التي يستخدمها في النزول، وعلق في عمق يتجاوز 20 مترًا، قائلًا: "كنت بتشاهد لحد ما صلحوا ماكينة السحب وطلعت من هذا البئر".

وزير الاثار الأهرامات لعنة الفراعنة الاثار المصرية الدكتور زاهي حواس وزير الاثار السابق عالم الآثار المصري

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