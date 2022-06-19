خالد الغندور: فيريرا اسمه أكبر من جوزيه وموسيماني .. والأهلي الأقرب للقمة

يرى الإعلامي خالد الغندور، أن اسم فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، أكبر من موسيماني وجوزيه، مشيراً إلى أن النادي الأهلي الأقرب للفوز بالقمة.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الزمالك مساء اليوم، على ملعب وي السلام، في إطار الجولة العشرين، من الدوري المصري الممتاز.

خالد الغندور: فيريرا اسمه أكبر من جوزيه وموسيماني

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “اسم فيريرا أكبر من جوزيه وموسيماني ومش بتكلم عن انجازات أو ألقاب”.

وتابع: “فيريرا تم تكريمه من ضمن أفضل 20 مدربا في العالم”.

وأكمل: “على أرض الواقع أرى أن النادي الأهلي هو الأقرب للفوز بمباراة القمة، نظرًا للإصابات الكثيرة التي يعاني منها نادي الزمالك”.

وأضاف: “الأهلي الأقرب للفوز بالقمة، إلا لو لاعبي الزمالك انتفضوا، أتوقع أن يفوز الفريق الأحمر بالمباراة بنتيجة 2-1، وأن يكون لاعبيه في كامل لياقتهم البدنية والفنية".

واختتم: “الأهلي لو فاز بالمباراة، يقترب بنسبة كبيرة من حسم بطولة الدوري بنسبة تصل إلى 75 %”.