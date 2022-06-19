تطوير عشوائيات وبناء مدن جديدة.. استراتيجية الجمهورية الجديدة ( تقرير )

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " تقريرا عن الإنجازات الاستثنائية في الجمهورية الجديدة ، وغير المسبوقة في بناء مدن عمرانية جديدة متكاملة ، وإنشاء وحدات إسكان اجتماعي كاملة ، فضلا عن إنجازات الدولة في قطاع مياه الشرب والمرافق ، والإسكان .

وسعت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير السكن الملائم لجميع فئات الشعب المصري ، ومنه السكن الاجتماعي ودعم مصر .

وشهد قطاع الإسكان الانتهاء مما يقرب من مليون وحدة سكنية ، وتشمل المشروعات في وحدة الإسكان أكثر من 500 ألف وحدة سكانية .