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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير عشوائيات وبناء مدن جديدة.. استراتيجية الجمهورية الجديدة ( تقرير )

مشروعات الاسكان
مشروعات الاسكان

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " تقريرا عن الإنجازات الاستثنائية  في الجمهورية الجديدة ، وغير المسبوقة في بناء مدن عمرانية جديدة متكاملة ، وإنشاء وحدات إسكان اجتماعي كاملة ، فضلا عن إنجازات الدولة في قطاع مياه الشرب والمرافق ، والإسكان .

وسعت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير السكن الملائم لجميع فئات الشعب المصري ، ومنه السكن الاجتماعي ودعم مصر .

وشهد قطاع الإسكان الانتهاء مما يقرب من مليون وحدة سكنية ، وتشمل المشروعات في وحدة الإسكان أكثر من 500 ألف وحدة سكانية .

الجمهورية الجديدة برنامج صباح الخير يا مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي توك شو السكن الاجتماعي

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