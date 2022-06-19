حبس 4 تجار مخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية استهدفت عددا من الدوائر والمراكز والأقسام على مستوى المحافظة، والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة وراسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.



وكان قطاع الأمن العام قد شن بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.



وأسفرت عن ضبط (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها 8 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية بحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) وتنفيذ (3462) حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.