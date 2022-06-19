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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتقادات من المواطنين لعمليات تسميم الكلاب في العريش

حملة لتسميم الكلاب
حملة لتسميم الكلاب بشوارع العريش

تلقت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، العديد من الشكاوى من وجود كلاب ضالة في عدة مناطق بالعريش، والتي تسبب الخوف للأطفال والسيدات.

وتنفذ المديرية حاليا حملة للتخلص من الكلاب الضالة، ورغم ذلك فإن هناك انتقادات من جانب المواطنين لعمليات تسميم الكلاب بالعريش باعتباره عملا غير إنساني، على حد وصفهم.

وقال الدكتور حسن البيك، مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، إنه تم إعداد خطة وجدول زمني بادارة العريش خلال الفترة من 6 إلى 30 يونيو الجاري، برئاسة الدكتورة وسام حمدي سعد، للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالتعاون مع رؤساء الأحياء التابعة لمجلس مركز ومدينة العريش، حيث ستشمل 19 منطقة تغطي أحياء العريش، مؤكدا توفر الطعوم ووضعها خلال فترة الليل.

ورغم استجابة مديرية الطب البيطري لشكاوى المواطنين، إلا أن هناك حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، بعد تسميم مديرية الطب البيطري  للكلاب الضالة.

وتداول المواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي صورا لفريق الطب البيطري، وهو يضع الأطعمة المُسممة في عدد من مناطق مدينة العريش للتخلص من الكلاب الضالة.

عمل غير إنساني

وأكد عدد من المواطنين، أن هذا العمل يعتبر غير إنساني، وبعيدا عن الرحمة، موضحين أن عددا من المحافظات بدأت في تعقيم الكلاب وتطعيمها، وتمييزها بعلامة على الأذن، وتعتبر أن هذا العمل لا يوجد به خُطورة، ويقلل من تكاثرها.

وطالب المواطنون باستخدام نظام ABC، الذي يقوم على تعقيم وتطعيم وتطهير الكلاب، ووضع إشارة عليها لتمييزها عن غير المعقمة، بينما طالب آخرون بمحاربة الكلاب وقت التكاثر، حتى لا تتزايد بشكل مخيف.  
 

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العريش انتقادات المواطنين تسمم الكلاب

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