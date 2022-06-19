النقابات العمالية العامة تبدأ توزيع تشكيلات مجالس إدارتها الجديدة

تبدأ النقابات العمالية العامة اليوم الأحد، في إيداع الأوراق الخاصة بها والتي تتضمن تشكيلات مجالس إدارتها، وذلك بعد أن انتهت أمس السبت إجراءات المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية الخاصة باللجان النقابية والنقابات العامة، التي بدأت 8 مايو الماضي وشارك فيها 29 نقابة عمالية عامة 27 نقابة عامة منها تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وجاء في بيان صحفي لمركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالوهاب خضر اليوم الاحد، أن 29 نقابة عمالية عامة بدأت منذ أمس في عقد اجتماعاتها لإقرار التشكيلات النهائية لمجلس إدارة كل نقابة، على أن يتم الإيداع لدى الجهة الإدارية والممثلة في وزارة القوى العاملة من اليوم الأحد لتبدأ بعد غد الثلاثاء المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات ،حيث سيتم فتح باب الترشح على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات العمالية،وقياكة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،و إعلان أسماء المرشحين يوم 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيه، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيه ، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيه، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيه 2022..لتبدأ بعد ذلك اليوم الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.

وكانت اجراءات المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية وممثلي العاملين بالقطاع العام قد بدأت يوم 8 مايو 2022 ،بتقديم الأوراق ،مرورا بالإقتراع،ثم الإيداع ،وذلك تحت إشراف قضائي ،حيث أن 1.9 مليون عامل إختاروا ممثليهم بمواقع العمل المختلفة..ففي ذلك التاريخ إنطلقت ماراثون "المرحلة الأولى" في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وشارك فيها –المرحلة الأولى- مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة ، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة...وإشتمل طلب الترشح الذي اعدته الجهة الادارية ممثلة في وزارة القوى العاملة، على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في : الإسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد ، والرقم القومي ، وتاريخ ومحل الميلاد ، والمهنة أو الوظيفة ، ومحل الإقامة ، وجهة العمل ، والمؤهل الدراسي ، والنقابة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت..

وشملت المرحلة الأولى ١٥ تصنيفاً نقابياً للعاملين بـ"الصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، والتعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والمالية والضرائب والجمارك...ويشار هنا الى انه كان هناك 48 لجنة فرعية و 27 لجنة عامة في كافة المحافظات ، تلقت طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملًا في انتخابات المرحلة الأولي..

ومن يوم السبت 21 مايو 2022 بدأت إجراءات المرحلة الثانية من إنتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، استكمالاً المرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة،حيث أن المرحلة الثانية من الإنتخابات تم إيداع الأوراق الخاصة بها يومي 1 و2 يونيه، وشملت هذه المرحلة الثانية 14 تصنيفاً نقابياً بـ:"العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف ..ويشار هنا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة في كافة المحافظات ، خصصت لتلقى طلبات الترشح لـ 899 لجنة نقابية في المرحلة الثانية ،يمثلون 2 مليون و 136 ألفاُ 163 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة ، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة،وبذلك وصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في المرحلتين "الأولى والثانية" ، 4 ملايين و1321 عاملاً..