امتحانات الثانوية العامة 2022.. 5 أمور على أولياء الأمور والطلاب عدم تجاهلها

ينطلق غدا، الاثنين 20 يونيو، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 وسط ترقب واهتمام واستعداد كبير من قبل الجهات الحكومية المهنية، خاصة وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

غدا.. امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

ويشهد ماراثون امتحانات الثانوية العامة حالة كبيرة من الاهتمام بداية من الطالب ثم الأسرة وكل الجهات المسئولة في الدولة، حتى يخرج هذا الماراثون بسلام دون أي منغصات، خاصة على الطلبة وأولياء أمورهم.

ويصاحب ماراثون امتحانات الثانوية العامة حالة من الخوف والقلق داخل البيوت المصرية ولدى الطلبة، خشية ألا يقوم أبناؤهم بالإجابة أو الحل في الامتحانات، والتي يتعلق بها مستقبلهم فيما بعد.

وللتعامل مع حالة الضغط والتوتر التي يسببها الامتحانات وكيفية أن تهيئ الأسرة أو من له علاقة بامتحانات الثانوية العامة، الطالب ليمتحن في أجواء وظروف مناسبة، قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن التأثير النفسي على طلاب الثانوية العامة هذا العام من أصعب التأثيرات النفسية على مدار السنين الماضية، فكلمة الثانوية العامة وحدها تشعرنا بارتباك، فهذه السنة تجعل الطالب في حالة توتر مستمرة.

وأوضح هاني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كثرة الشائعات تجعل الطلاب في حالة غير مستقرة، وعلى الأسرة أن تعزل أبناءها عزلا تاما عن السوشيال ميديا، معقبا: "لأن الطالب لو من المتفوقين دراسياً مع كثرة الضغوط النفسية تجعله ينهار".

وأضاف: “توجد صفحات مفبركة يتم إنشاؤها مخصوص لتدمير الصحة النفسية للطالب وتفقده الثقة في نفسه”، مشيرا إلى أنه على الأسرة أن تمتنع عن عتاب الأبناء في حالة إخفاقهم في الامتحانات، لأن الطالب في مرحلة مراهقة لا يستوعب الضغوط النفسية التي عليه.

وأكد استشاري الصحة النفسية، أنه على الطالب عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، وعلى الأسرة أيضا عدم متابعة الأخبار التي تسبب القلق والتوتر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و"تويتر"، ونقل هذا الشعور للأبناء.

وتابع: "لا بد من توفير المناخ الآمن لأولادنا، ونوضح لهم أن الثانوية العامة ليست نهاية العالم، ومجاميع الثانوية العامة هي رزق، ومثال على ذلك المتفوقون في كل السنوات لم يحصلوا على مجموع في الثانوية العامة، فهذا ليس شرطا للنجاح.

واختتم تصريحاته قائلا: "على الطالب عدم مراجعة الامتحان، والتركيز الكلي في المواد القادمة"، مشددا على ضرورة توفير الأسرة الهدوء النفسي والدعم لأبنائها ليتحقق النجاح والتفوق.

الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية

غرفة العمليات المركزية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشكيل غرفة العمليات المركزية امتحانات الثانوية العامة 2022، وبدأت عملها، حيث تتابع مع رؤساء لجان الامتحانات تجهيز اللجان بشكل كامل قبل انطلاق الاختبارات غدا، الاثنين، حيث تتكون من فريق التطوير التكنولوجى المتخصص في مكافحة الغش، وأيضا أعضاء من وزارة الاتصالات وجهات أخرى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تم تشكيل غرف عمليات في المحافظات وتتكون من مدير المديرية أو من ينوب عنه وأعضاء اللجنة الثلاثية في المديرية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية، ومسئول الأمن بالمديرية، ومدير مركز التطوير التكنولوجي، ورئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة، ومدير إدارة الإحصاء بالمديرية ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة، وممثل من وزارة الداخلية بغرفة عمليات المديرية فقط.

وحددت وزارة التربية والتعليم اختصاصات غرفة عمليات الإدارات والمديريات، ومنها: متابعة وصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة في نطاق المديرية، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان.

ويؤدي الامتحانات 707 آلاف و992 طالبا وطالبة موزعين بين الشعبتين العلمية والأدبية، في 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.